В бою под Бахмутом погиб 19-летний одессит Руслан Басмов, светлая ему память

Под Бахмутом погиб защитник из Одессы, воспитанник футбольной команды «Черноморец» Руслан Басмов с позывным «Бас».

Об этом сообщают близкие воина в соцсетях.

19-летний Руслан погиб 27 января. Он был бойцом спецподразделения «Кракен» Главного управления разведки Минобороны.

Друзья Руслана сообщают, что в «Черноморце» он играл на позиции вратаря. «Ты был хорошим вратарём, и я рад, что имел честь работать с тобой на футбольном поле! Твоя смелость вдохновляла. Ты являлся примером. Ты защищал свою семью и Родину», – написал футбольный тренер Сергей Сиротопов.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на войне с российскими захватчиками погиб гранатомётчик парашютно-десантной роты Виктор Кравченко из Южного.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod