Россияне ночью 3 ноября атаковали Одесскую область дронами, есть попадание по территории инфраструктурного объекта.

Об этом в Теlegram сообщил глава Одесской областной госадминистрации Олег Кипер.

«Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Одесщину. Наши силы ПВО уничтожили два дрона Shahed-131/136», — отметил он.

Как подчеркнул Кипер, есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области.

Пострадавшие и сильные разрушения не зафиксированы, добавил глава ОГА.

Одесса News информировала, что в ночь на 3 ноября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 38 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 ударных БпЛА и 1 ракета Х-59.

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