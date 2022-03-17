Захватчики сняли в Херсоне флаг Украины со здания облгосадминистрации

Российские агрессоры сняли Государственный Флаг Украины со здания, где располагается Херсонская ОГА и облсовет, и которое сейчас временно занято врагом.

Об этом написал в Facebook первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Орки решились таки снять флаг Украины со здания Херсонской ОДА/ХОС», — написал Соболевский.

Он отметил, что врагу не понять, что этот флаг в сердце каждого херсонца, каждого украинца.

Российские захватчики создали бутафорский «Комитет спасения Херсонской области», в который вошли коллаборанты — люди с очень сомнительным прошлым и без будущего, они заседали в помещении облсовета.

В Херсоне 1 марта происходили уличные бои, российский враг обстреливал жилые кварталы. Российские военные совершали мародёрство во многих аптеках и магазинах. Ранее в Херсоне неустановленные лица подожгли дом секретаря Херсонского городского совета Галины Луговой. В городе систематически проходят митинги против российского агрессора.

Как информирует Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Теlegram, Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы.

«Из-за временной оккупации в населённых пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды. Поставить любые товары из других регионов Украины не представляется возможным из-за агрессивных действий и обстрелов рашистских оккупантов», — подчеркнула она.

Также в области есть проблема с электро-, газо- и водоснабжением. Российские военные обстреливают мирное населения, выходящее на протестные митинги.

Денисова подчеркнула, что подобные действия войск РФ с мирным населением являются грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Омбудсмен призвала международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии и произвола России на территории Украины.

Как сообщала Одесса News, 16 марта российские оккупационные войска сбросили бомбу на Мариупольский драматический театр, в котором укрывалось около тысячи жителей.

Фото: Facebook

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