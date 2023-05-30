Мэр Москвы сообщил об атаке столицы РФ беспилотниками

Утром 30 мая Москва была атакована беспилотниками.

Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, информирует издание «Медуза».

По его словам, в нескольких домах произошли незначительные повреждения.

Собянин также сообщил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников. Где именно дроны повредили дома, мэр Москвы не сообщил.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома по улице Профсоюзной, 98. В результате разрушен фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом по улице Атласова в Новой Москве. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что на подлёте к Москве сбиты несколько беспилотников. Он отметил, что утром жители некоторых районов области могли слышать звуки взрывов, работала система ПВО.

Телеграмм-канал Mash пишет, что в квартиру на 14-м этаже высотки на Ленинском проспекте залетел беспилотник с тремя взрывными устройствами. Он не сдетонировал, утверждает канал.

РИА Новости сообщает, что на Ленинском проспекте работают экстренные службы.

По информации Baza, в Подмосковье утром 30 мая сбили более десяти беспилотников, большинство из которых в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Российские СМИ со ссылкой на главу Центра развития транспортных технологий РФ Алексея Рогозина пишут, что во время атаки беспилотников на Москву были использованы беспилотники ранее неизвестного типа, выполненные по схеме «утка», когда горизонтальное оперение аппарата расположено впереди крыла. «Это может быть связано со стремлением повысить грузоподъёмность», — отметил эксперт.

«Можно предположить, что на Украине развёрнуто производство БПЛА этого типа — их дальность может достигать тысячи километров, рамах крыла — не менее 4 метров», — заявил Рогозин.

Как сообщала Одесса News, по словам начальника ГРУ МО Украины Кирилла Буданова, «все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесёт какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все увидят».

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