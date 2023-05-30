Мэр Одессы провёл «пляжное» совещание

29 мая Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл рабочее совещание с руководителями профильных подразделений Одесского городского совета и хозяйствующими субъектами, которые арендуют участки общественных пляжей.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, участники совещания ознакомились с требованиями совместного приказа Одесской районной военной администрации и оперативной гркппировки войск «Дунай» от 4 мая и мероприятиями, которые необходимо выполнить для получения разрешения на частичный доступ к пляжам.

Отмечается, что специалисты КП «Побережье Одессы» и КУ «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета» провели практический инструктаж для арендаторов общественных пляжей по подготовке участков пляжных зон, обустройству наблюдательно-спасательных постов, как того требует приказ для безопасного посещения гражданами в целях оздоровления.

«Созданная комиссия до 05 июня 2023 г. проведёт обследование готовности пляжных зон от пляжа «Ланжерон» до 16-й станции Большого Фонтана на соответствие требованиям вышеуказанного приказа. Ходатайства и акты обследований комиссии будут направлены в Одесскую областную государственную (военную) администрацию, которая совместно с оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» будет принимать решение о частичном доступе граждан на определённые участки пляжных зон», — говорится в сообщении.

До принятия отдельного решения о частичном доступе к безопасным участкам пляжей, въезд/выезд транспортных средств на побережье Чёрного моря, в частности, в пределах пляжных зон запрещён.

Как сообщала Одесса News, некоторые пляжи в Одессе могут открыть уже после 5 июня, но для этого муниципальные власти и арендаторы должны выполнить ряд условий для обеспечения безопасности людей.

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