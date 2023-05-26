При каких условиях в Одессе могут открыть пляжи

Некоторые пляжи в Одессе могут открыть уже после 5 июня, но для этого муниципальные власти и арендаторы должны выполнить ряд условий для обеспечения безопасности людей.

Об этом во время брифинга в Media Center Odesa рассказал глава Одесской районной администрации Юрий Крук.

“Условия следующие: зона купания должна быть ограждена соответствующими средствами. Между траверсами должно быть натянуто заграждение с буями каждые 50 м. В районе пирсов или в конце траверсов должна быть натянута сетка — она должна быть выше уровня воды на 30 см, а её подводная часть должна быть не менее двух метров. Это делает невозможным попадание мин в зону возможного поражения”, – подчеркнул Крук.

Он также уточнил, что пляжи должны быть оборудованы наблюдательными пунктами по окончании траверсов, на пляжах должны дежурить спасатели с биноклями.

Кроме того, на пляжах должны быть размещены схемы путей эвакуации граждан к оборудованным укрытиям и установлены системы оповещения о воздушной тревоге.

Чиновник добавил, что доступ к пляжам будет открыт только с 8:00 до 20:00, а дно периодически должны проверять водолазы.

До 5 июня специально созданная комиссия горсовета должна предоставить предложения по пляжам, которые можно открыть для людей, в Одесскую военную администрацию. После этого окончательное решение о доступе на побережье примет ОВА и военное командование.

Как сообщала Одесса News, в этом году пляжи города Черноморск будут снова закрыты для купания.

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