Пляжи Черноморска закрыты для купания

В этом году пляжи города Черноморск будут снова закрыты для купания.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Василий Гуляев.

«К большому сожалению, запрет на купание в море в Черноморске действует», — сказал мэр.

Гуляев подчеркнул, что запрет наложен военными из-за того, что на пляжах Черноморска нет волнорезов. Поэтому, по его словам, в городе рассматривается вопрос открытия пляжей для купания, но пока условий для этого ещё нет.

«Может в любое время пригнать мину – нужно ставить сетки. Нет волнорезов – невозможно поставить сетки. Главное — безопасность», – объяснил Гуляев.

Кстати, в Одессе такие сети натянули между траверсами на пляже между 13 и 14 станциями Большого Фонтана. На входе на пляж расположен информационный стенд с правилами поведения на побережье. На пляже запрещается находиться во время воздушной тревоги и с 21:00 до 7:00 ежедневно. Купаться можно только в специально обустроенной зоне – граница обозначена буями.

Военное командование заявляло, что считает нецелесообразным открытие курортного сезона в Одесской области.

В свою очередь, председатель Общественного совета при Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук сообщал, что военные ожидают от одесского муниципалитета соответствующих предложений по обустройству зон отдыха на определённых локациях. Пока мэрия в этом вопросе не определилась.

Как сообщала Одесса News, в результате штормовой погоды на один из пляжей Одесской области волнами вынесло вражескую мину.

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