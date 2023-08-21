Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Чёрном море.

«Вдобавок к подлодке вышел малый ракетный корабль», — информируют в Facebook ВМС ВСУ. — По состоянию на 09:30 21.08.2023 в Чёрном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп до 12 ракет».

Отмечается, что в Азовском море – 1 вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп до 24 ракет.

«За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю – 16 судов; к Чёрному морю – 5 судов, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор», — сообщают в ВМС.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Таким образом, напряжение ситуации предсказуемое. Уровень ракетной угрозы – очень высок. К сигналам воздушной тревоги, как и к своей безопасности, следует отнестись ответственно, реагировать оперативно.

Как сообщала Одесса News, российские захватчики нанесли ракетный удар по центру Чернигова 19 августа. Семь человек погибли, среди них шестилетняя девочка, 156 получили ранения. За медицинской помощью обратилось 90 раненых, из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек. 12-летнюю девочку доставили реанимобилем в Киев. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

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