Чернигов третий день в трауре по жертвам российской ракеты

В Чернигове из-за гибели семи человек в результате вражеской атаки по центру города 19-21 августа были объявлены днями траура.

Российские захватчики нанесли ракетный удар, предварительно, ракетой «Искандер» по центру Чернигова в 11.30 дня в субботу, 19 августа. Семь человек погибли, среди них шестилетняя девочка, 156 получили ранения. За медицинской помощью обратилось 90 раненых, из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек. 12-летнюю девочку доставили реанимобилем в Киев. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что повреждены площадь, университет и театр. Всего же повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий, 67 транспортных средств.

Удар был нанесён, в частности, по месту, где проходила встреча-презентация производителей дронов. Одна из организаторов встречи, волонтёр Мария Берлинская заявила, что мероприятие было закрытым, место проведения сообщали только «зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия» и что после объявления воздушной тревоги призывали присутствовавших прятаться в укрытия. С организаторами работает СБУ.

Одесса News рассказала о последствиях попадания российских дронов в Ренийский порт в августе 2023 года.

Фото: МВД Украины

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy