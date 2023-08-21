В воскресный день, 20 августа, в прибрежных водах одного из пляжей Одессы обнаружен подозрительный предмет.

Об этом информируют Силы обороны Юга Украины.

Отмечается, что по сообщению от граждан на оперативную линию 102, в толще воды был замечен предмет, внешне похожий на речную якорную мину.

«Силами полиции было обеспечено уведомление людей о вероятной опасности, предложено эвакуироваться на безопасное расстояние», — говорится в информации.

Для обследования и идентификации подозрительного предмета были направлены специалисты ГСЧС. Началась проверка акватории и обследование подозрительного предмета.

Накануне Одесса News сообщала, что заградительные сетки от мин, которые коммунальщики обустроили между траверсами на пляжах Одессы, запутались и не ограничивают отдыхающих от вероятной угрозы.

Фото: «Одесса»

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