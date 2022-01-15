СБУ считает, что кибератаки на ведомственные сайты шли из России

СБУ вместе с Госспецсвязи и киберполицией считают, что к массовой кибератаке на сайты украинских ведомств могут быть причастны российские хакеры.

Об этом говорится на сайте СБУ.

«Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ», – отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, контент атакованных сайтов изменён не был, а утечки персональных данных не произошло.

Также в СБУ прокомментировали сообщения в СМИ, что хакеры использовали конкретную уязвимость системы управления контентом для взлома. Спецслужба отмечает, что это только одна из обрабатываемых версий.

«Мы можем с большой вероятностью утверждать, что среди прочих имела место так называемая supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, имевшей доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки», – отметили в СБУ.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 14 января хакеры взломали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня, в частности, Кабмина, МИД, ГСЧСУ, Минобразования, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечёркнутые изображения герба (искажённое), флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик.

Сайты Минэнерго и Министерства науки и образования не открываются до сих пор.

СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента.

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но также намекнули на российский след взлома.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС «мобилизует все ресурсы», чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества. Кибератаку осудили в МИД Германии, Молдовы, Швеции.

В МИД Польши расценили произошедшее как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat