Фемида закрыла глаза от стыда: вместо Стерненко СБУ выдала подозрение его жертвам

Двум жителям Одесской области, которые 24 мая 2018 года напали на активиста, экс-лидера одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко и его девушку, сообщено о подозрении в хулиганстве с применением оружия.

Об этом сообщила «Украинская правда»..

Подозрение объявили находящемуся за рубежом Александру Исайкулу и покойному Ивану Кузнецову, погибшему во время нападения на Стерненко.

Действия Исайкула и Кузнецова квалифицированы как «хулиганство, совершённое с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений». Такие действия, согласно законодательству, наказываются лишением свободы на срок от трёх до семи лет.

Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года ряд правозащитных и общественных организаций призвали правоохранителей беспристрастно расследовать уголовное дело, возбуждённое по факту нападения на Стерненко, которое произошло 24 мая 2018 года. Тогда двое злоумышленников совершили нападение на 23-летнего Стерненко и его девушку. Защищаясь от нападавших, Стерненко смертельно ранил одного из них — /Ивана Кузнецова — ножом в живот. Ножевые ранения были также и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — также государственную охрану.

Активист вёл стрим с места событий, показывая умирающего человека и не оказывая ему помощи. В стриме он несколько раз признался, что нож принадлежал ему. Тогда же Стерненко, по версии полиции, сам разрезал себе руку своим же ножом, чтобы выставить себя пострадавшим (это подтвердили и данные экспертизы: на лезвии первым слоем обнаружили кровь Кузнецова, а затем, «сверху», кровь Стерненко).

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие в любом случае объявит подозрение активисту, после чего в соцсетях начался флешмоб в его поддержку с призывом: «Украинцы имеют право на самозащиту!». 5 мая в Киеве активисты пикетировали Офис Президента и транслировали на стены здания портреты Стерненко с подписями «Имею право на защиту!» и «Руки прочь от Стерненко», требуя, чтобы Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, обеспечил объективное и беспристрастное расследование и не допустил политической расправы над активистом.

Против самой Венедиктовой Стерненко подал заявление в Высший антикоррупционный суд о недостоверном декларировании принадлежащего ей имущества. Заявление Стерненко было принято и ВАКС обязал Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировать производство против Ирины Венедиктовой.

Кстати, как пишет ТАЙМЕР, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий в эфире одного из ток–шоу назвал Сергея Стерненко сутенёром и наркоторговцем. «Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что это человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть «правосеков» честно воевала на фронте. Я не могу понять, про кого мы говорим», — заявил Билецкий.