СБУ разоблачила схему некачественного ремонта самолётов в аэропорту «Одесса»

Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в аэропортах «Одесса» и «Киев» пассажирских самолётов одной из украинских авиакомпаний.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в Международных аэропортах «Одесса» и «Киев» пассажирских самолётов одной из украинских авиакомпаний, который мог привести к человеческим жертвам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО.

В частности, ими была сфальсифицирована документация относительно проведения ремонтных работ самолётов. Дальнейшее использование фактически неисправных самолётов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе, катастроф с человеческими жертвами.

По материалам СБУ чиновник авиапредприятия, ответственный за техническое обслуживание самолётов, решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что компании-эксплуатанту отменены соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам — ​​сертификаты лётной годности.

Операция проводилась под процессуальным руководством органов прокуратуры.

На сегодняшний день продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ