Выборы-2020: СБУ разоблачила чиновника мэрии Подольска в подкупе членов избиркома

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска Одесской области на подкупе членов избиркома.

Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что организатором подкупа стал начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является местным депутатом. За «денежное вознаграждение» он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от политсилы-конкурента и поддерживать голосованиями его партию.

«Действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины. Победа на выборах в Подольский горсовет определённой политсилы должна была способствовать «развитию» их бизнеса», — сообщили в СБУ.

Стражи порядка задержали руководителя управления мэрии в Подольске при передаче члену избиркома части неправомерной выгоды.

Против злоумышленника уже начато уголовное производство.

По информации Одесса News, чиновника, возглавляющего управление ЖКХ в Подольском горсовете, зовут Александр П. Чиновник подкупал членов избиркома, чтобы они не регистрировали списки партии Смешко «Сила и честь». Сам подозреваемый входит в местную команду «За майбутнє», которая в Подольске работает под руководством председателя облсовета Сергея Паращенко и его «представителя» на месте Руслана Питака. Под действующим народным депутатом имеется ввиду Алексей Гончаренко.

Как сообщала Одесса News, Центральная избирательная комиссия просила полицию расследовать, имела ли место фальсификация предвыборных действий в Одесской области.

Фото: СБУ