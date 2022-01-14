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СБУ прокомментировала хакерскую атаку на правительственные сайты

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Большая часть пострадавших от хакерской атаки государственных сайтов восстановлена, остальные будут доступны в ближайшее время.

Об этом 14 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

«В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменён, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло», – отметили в сообщении.

Работа ряда правительственных сайтов была приостановлена с целью предотвращения распространения атаки.

СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента.

На момент публикации новости сайты Министерства образования и Министерства иностранных дел Украины не открывались. Не работают, в частности, и сайты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минэнерго и Министерства аграрной политики.

Как сообщала Одесса News, на портале МОН и МИД в ночь на 14 января хакеры разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках, перечёркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи.

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