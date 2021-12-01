В порту Одесской области разоблачили канал контрабанды лесоматериалов

Служба безопасности Украины заблокировала незаконный механизм экспорта лесоматериалов. Очередной груз планировали отправить через один из портов Большой Одессы.

По предварительным данным, пишет USM, с начала года злоумышленники смогли отправить за границу леса и лесоматериалов на сумму более 2 млн грн.

Отмечается, что во время осмотра груза, который пытались экспортировать через один из портов Большой Одессы, правоохранители обнаружили очередную партию лесоматериалов хвойных пород, задекларированные характеристики которых не отвечали сопроводительным документам.

В ходе обысков в помещениях деревообрабатывающих цехов, принадлежащих подозреваемому, изъяли доказательства: древесину без подтверждающих документов, черновые записи и банковские карты.

Дельцу объявили о подозрении по ст. 201-1 (перемещение через границу Украины вне таможенного контроля лесоматериалов ценных и редких пород деревьев) Уголовного кодекса.

Как сообщала Одесса News, прокуроры Одесской областной прокуратуры в октябре 2021 года сообщили о подозрении бывшему лесничему одного из лесничеств региона, который, злоупотребляя служебным положением, способствовал незаконной вырубке ценных пород деревьев.

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