СБУ в Одесской области разоблачена ещё одна коллаборантка

Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Одесской области, которая распространяла в социальных сетях публичные призывы к поддержке российских захватчиков и пропагандировала «русский мир».

Об этом сообщило в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что пророссийски настроенная агитаторша из Измаила после полномасштабного военного вторжения оккупантов начала систематически распространять в сети Интернет материалы российской пропаганды.

«Используя аккаунты в соцсетях, пропагандистка распространяла многочисленные антиукраинские сообщения «рашистов», которыми оправдывала оккупацию Украины и превозносила военные преступления захватчиков», — говорится в сообщении.

В доме коллаборантки правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, содержащие убедительные доказательства её причастности к противоправной деятельности, а полученные в ходе досудебного расследования данные свидетельствуют, что действия пророссийской пропагандистки были совершены умышленно по политико-идеологическим мотивам.

Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что женщина поддерживает тесные связи с родственниками из России. В личной переписке через один из мессенджеров злоумышленница передавала данные относительно объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, среди которых порты Измаильского района, а также о перемещении гуманитарных и сельскохозяйственных грузов.

Отправленная информация представляет угрозу национальной безопасности и могла быть использована врагом, — подчёркивается в сообщении.

Правоохранители готовят злоумышленнице сообщение о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Мероприятия по разоблачению коллаборантки проводили оперативники Управления СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры совместно с Измаильским РПП ГУНП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в сентябре киберспециалисты СБУ ликвидировали ботоферму в Одессе, использовавшуюся для распространения деструктивного контента, в частности, для дискредитации сил обороны Украины и руководства государства, оправдания вооружённой агрессии РФ, расшатывания общественно-политической ситуации в стране.

Фото: СБУ

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