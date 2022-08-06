Британская разведка: война России с Украиной переходит в новую фазу

Война России с Украиной переходит в новую фазу.

Об этом 6 августа в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве отметили, что российские оккупанты концентрируются на юге Украины в ожидании контрнаступления ВСУ или в рамках подготовки к возможному наступлению. Колонны российских военных грузовиков, танков, буксируемой артиллерии и другого вооружения продолжают направляться с Донбасса в южные регионы. Оккупанты перебрасывают свою технику также с захваченных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и Крыма.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 05.08.2022.

«Батальонно-тактические группы (БТГ), насчитывающие от 800 до 1000 военнослужащих, были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области. 2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также идёт передислокация БТГ из восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область», – говорится в сообщении.

В минобороны Британии отметили, что ВСУ сосредотачивают сейчас свои удары на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях. Украинские военные всё активнее разрушают логистику противника.

«Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточённые бои переместятся на линию фронта протяжённостью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр», – считают в британской разведке.

Как сообщала Одесса News, освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью Вооружённых сил Украины на юге. По состоянию на 2 августа в Херсонской области ВСУ освободили 53 населённых пункта.

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