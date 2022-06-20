Враг продолжает атаковать Одесскую область крылатыми ракетами типа «Оникс».

По сообщению Оперативного командования Юг в Telegram-канале «Одесса.Официально», с берегового ракетного комплекса, расположенного во временно оккупированном Крыму, ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе.

«В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, предыдущей ночью Одесская область также была обстреляна двумя вражескими ракетами.

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