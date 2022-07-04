ГБР обвинило в госизмене капитана единственной украинской подлодки

Государственное бюро расследований обвинило в госизмене капитана единственной украинской подводной лодки, которую он сдал РФ.

Об этом сообщаеся на сайте ведомства.

Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении в государственной измене капитану І ранга воинской части, дислоцировавшейся в Автономной Республике Крым. В 2014 году во время начала российской оккупации он без боя сдал единственную украинскую подводную лодку «Запорожье».

Сотрудники бюро также собрали достаточно доказательств того, что сейчас он воюет против Украины на стороне российских оккупационных сил, говорится в сообщении.

«Предав присягу своей стране, он присягнул вооружённым силам РФ и продолжил службу в российском Черноморском флоте. Сейчас он в должности заместителя командира 4-й отдельной бригады подводных лодок ЧФ воюет против Украины на стороне оккупантов», — указали в ГБР.

Согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса подозреваемому, если он попадёт в руки украинского правосудия, грозит лишение свободы до 15 лет.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года по инициативе Государственного бюро расследований возбуждено уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалёва за коллаборационную деятельность.

Видео: ГБР

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