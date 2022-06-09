«Слуга народа» оказался коллаборантом

По инициативе Государственного бюро расследований возбуждено уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалёва за коллаборационную деятельность.

Оперативники ГБР установили, что депутат сотрудничает с захватническими силами Российской Федерации на временно захваченной территории Херсонской области.

В Государственном бюро расследований ожидают, что вскоре следователи смогут передать дело в отношении Ковалёва в суд.

Об этом заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

«Что касается народного депутата Ковалёва — мы ожидаем, что уже в скором времени у досудебного расследования будет достаточно фактов, и обвинительный акт будет передан следователями в суд», — рассказала советница

Сапьян уточнила, что санкция статьи Уголовного кодекса по коллаборационной деятельности предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

По материалам ГБР, ещё в апреле Генпрокурором возбуждено уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).

В начале мая было объявлено о приостановке членства Ковалёва во фракции «Слуга народа» в Верховной Раде. Политическая партия и фракция «СН» обратились к Генпрокурору, главе СБУ о возбуждении дела с целью расследования обстоятельств его пребывания на захваченной части Херсонской области.

Отмечается, что подконтрольные Ковалёву предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма. Депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области. Более того, на своей странице в одной из социальных сетей депутат сам рассказывает, что сотрудничает с оккупантами и считает, что Россия на Херсонщине надолго.

Расследование продолжается, — говорится в сообщении ГБР.

Как сообщала Одесса News, на блокпостах на временно оккупированной территории Херсонской области захватчикам разрешили расстреливать гражданских.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod