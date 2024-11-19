Глава Одесской ОГА рассказал о последствиях удара врага по Одессе 18 ноября

По состоянию на 21:30 18 ноября известно о 10 погибших и 55 раненых вследствие ракетного вражеского удара 18 ноября по Одессе.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Три человека остаются в крайне тяжёлом состоянии», — отметил глава ООГА.

По словам Олега Кипера, «коммунальные службы расчищают разрушения, вывозят обломки, развёрнуты пункты обогрева, обеспечено горячее питание, также дополнительно работает медицинский пункт с Центром ментального здоровья для оперативной психологической помощи».

Ситуация в регионе с возобновлением энергоснабжения после предыдущего российского обстрела 17 ноября остаётся сложной из-за масштабных повреждений инфраструктуры. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены генераторами, — проинформировал Кипер.

Одесса News сообщала, что 19 ноября электротранспорт в Одессе не будет работать.

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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