В Одессе электротранспорт 19 ноября не будет работать

19 ноября электротранспорт в Одессе не будет работать.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Для перевозки людей продолжат работу 4 автобуса Мерседес:

• Два автобуса будут бесплатно перевозить пассажиров от ул. 28-й бригады (Паустовского) к Пересыпским мостам.

• Ещё ​​два автобуса будут курсировать от ул. Архитекторская до железнодорожного вокзала.

График движения:

• Утренние рейсы: Отправление в 7:00 с конечных остановок по ул. Архитекторской и ул. 28-й бригады (Паустовского). Интервал – 45 минут. Каждый автобус выполнит по два оборотных рейса.

• Вечерний пик: Начало движения в 15.00 с конечных остановок. Запланировано по два оборотных рейса.

Одесса News информировала, что работа одесских энергетиков ведётся круглосуточно, чтобы поскорее стабилизировать ситуацию, сложившуюся после ракетного вражеского обстрела энергетической инфраструктуры Одесской области.

Инфографика: Одесса. Официально/Telegram

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