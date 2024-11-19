В Одессе электротранспорт 19 ноября не будет работать

19 ноября электротранспорт в Одессе не будет работать.
Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».
Для перевозки людей продолжат работу 4 автобуса Мерседес:
• Два автобуса будут бесплатно перевозить пассажиров от ул. 28-й бригады (Паустовского) к Пересыпским мостам.
• Ещё два автобуса будут курсировать от ул. Архитекторская до железнодорожного вокзала.
График движения:
• Утренние рейсы: Отправление в 7:00 с конечных остановок по ул. Архитекторской и ул. 28-й бригады (Паустовского). Интервал – 45 минут. Каждый автобус выполнит по два оборотных рейса.
• Вечерний пик: Начало движения в 15.00 с конечных остановок. Запланировано по два оборотных рейса.
Одесса News информировала, что работа одесских энергетиков ведётся круглосуточно, чтобы поскорее стабилизировать ситуацию, сложившуюся после ракетного вражеского обстрела энергетической инфраструктуры Одесской области.
Инфографика: Одесса. Официально/Telegram
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy