Сырский: 1000 дней Вооружённые Силы Украины противостоят врагу на фронте

19 ноября исполняется 1000 дней с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram написал пост, посвящённый этому.

«1000 дней полномасштабной войны. 1000 дней сверхсложного ожесточённого сражения за наше существование. За будущее Украины и каждого из нас. 1000 дней Вооружённые Силы Украины противостоят врагу на фронте, который тянется на расстояние более 1000 километров. В промёрзших окопах Донетчины и в горящих степях Херсонщины под снарядами, градами, КАБами – мы боремся за право на жизнь. Нас и наших детей. 1000 дней побед и утрат. 1000 дней уничтожения врага. Сотни тысяч оккупантов больше не осквернят нашу землю, десятки тысяч единиц вражеской техники никогда не будут разрушать наши дома. Каждая тёмная ночь, даже если их тысяча, всегда кончается рассветом. И однажды это будет рассвет нашей Победы. Благодарность всем воюющим, благодарность всем помогающим. Вечная память каждому погибшему на этой войне. Слава героям! Слава борющейся Украине! Слава украинскому народу!».

Одесса News информировала, что с 24 февраля 2022 по 18 ноября 2024 годов боевые потери противника составили около 722 440 человек.

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