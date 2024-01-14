В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Варешкин, светлая память

На фронте 2 марта 2023 года во время выполнения боевого задания погиб 27-летний житель города Южный в Одесской области Максим Варешкин.

27 октября с ним смогли проститься родные, близкие, побратимы, — сообщает Южненская городская территориальная громада.

Максим был водителем первого отделения пулемётного взвода в/ч А7096, солдатом Вооружённых Сил Украины. Он погиб в бою у населённого пункта Новобахмутовка Донецкой области.

27 октября в Южненской громаде был объявлен Днём траура.

Одесса News информировала, что 2 ноября 2023 года в Одессе, у Дома офицеров, попрощались с одесситом-азовцем Андреем Грушецким с позывным «Груня», тело которого искали год. Защитник погиб в тяжёлом бою на Запорожском направлении летом 2022 года, но нашли его только в июне 2023-го.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненская гортергромада

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