«Тузлівські лимани»-2024: війна та мир (випуск 66-й) — над заповідником — веселка

В один із січневих днів над Національним природним парком «Тузлівські лимани», що в Одеській області, з’явилась веселка.

Про це рідкісне природне явище в зимовий час розповів на своїй сторінці в Facebook доктор біологічних наук, професор, одеський еколог Іван Русєв.

За його словами, вважається, що веселка символізує перетворення, небесну славу, зустріч Неба із Землею, міст або кордон між світами.

«У багатьох культурах вона була знаком нескінченного милосердя Бога і його любові до людей. З веселкою асоціюється небесна змія, оскільки вона теж може бути мостом між двома світами. Люди завжди звертали особливу увагу на веселку, адже вважали, що вона є посланням Бога, знаком згори», — пише Іван Русєв.

Дослідник природи розповів, що майже усі народні прикмети про веселку несуть у собі лише гарні знаки долі: «Можна по різному тлумачити появу веселки у зиму. У першому випадку, це може обіцяти те, що усе буде добре, і для нас, українців, настане переможний мир. Але, у другому випадку, це символізує холодну зиму. І прогноз погоди теж вказує на це».

«Але веселка – це той рідкісний випадок, коли в цьому природному явищі немає жодної негативної прикмети», — додав Іван Русєв.

Одесса News у минулому екологічному випуску «Тузлівські лимани-2023: війна та мир» розповідала про дивовижне природне явище для цієї пори року – цвітіння пізньоцвіта анкарського — унікальної рослини з Червоної книги України.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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