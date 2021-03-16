Справедливость восторжествовала: «Тузловским лиманам» вернули часть земель

Прокуратура вернула государству часть лесного массива урочища «Лебедевка» Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

«Прокуроры прокуратуры Одесской области предотвратили незаконное использование земель природно-заповедного фонда площадью почти 29 га и стоимостью более 650 млн гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным дополнительного соглашения к договору о праве временного пользования лесным земельным участком природно-заповедного фонда в урочище «Лебедевка» национального природного парка «Тузловские лиманы».

Исковые требования были мотивированы тем, что этот лесной земельный участок был предоставлен во временное пользование частному предпринимателю с нарушением природоохранного законодательства, в частности, без согласования с администрацией Парка и уплаты ренты.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod