Как «честные» полицейские угнали авто в Одессе

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении полицейского и его сообщника, подозреваемых в незаконном завладении транспортным средством.

По сообщению пресс-службы ведомства, в феврале прошлого года инспектор одного из батальонов Управления патрульной полиции в Одесской области вместе со своим сообщником на ул. Косвенная в Одессе, в целях конспирации своих преступных действий, сняли с автомобиля марки «BMW» с иностранной регистрацией номера и заменили на другие.

В дальнейшем, с помощью эвакуатора, водитель которого не был осведомлён о противоправных действиях злоумышленников, перевезли авто по месту жительства сообщника полицейского в Беляевский район.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

За это преступление Законом предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, 50 тысяч гривен за «крышевание» сделок с подакцизными товарами планировал получить заместитель руководителя сектора превенции одного из районных отделений полиции Одесской области.

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