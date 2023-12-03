В Одесском районе грузовик насмерть сбил пешехода, полиция разбирается в причинах

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 декабря около 18 часов в посёлке Хлебодарском Одесского района.

По информации Главного управление Нацполиции в Одесской области, полицейские предварительно установили, что водитель грузового автомобиля «DAF» с полуприцепом совершил наезд на пешехода, когда он пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

«Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего… Водителя проверили на состояние опьянения, он трезв», — говорится в сообщении полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года ювенальные прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Черниговщины по факту совершения ДТП на трассе Одесса-Рени, в результате которого погибла целая семья.

Фото: Одесское районное управление полиции №2

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