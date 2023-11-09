В Одессе будут судить водителя грузовика за ДТП с гибелью 6-летней девочки и её семьи

Ювенальные прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Черниговщины по факту совершения ДТП, в результате которого погибла целая семья.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в июле этого года водитель автопоезда с полуприцепом-зерновозом, двигаясь по автодороге сообщением «Одесса – Рени», не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением авто, выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель внедорожника, его 6-летняя дочь, жена и тёща», — говорится в сообщении прокуратуры.

Одесса News информировала, что 4 ноября 2023 года в районе Великой Михайловки Раздельнянского района Одесской области в результате наезда двух автомобилей погибла женщина.

Фото: Одесская облпрокуратура

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