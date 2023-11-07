В Одесской области Mercedes и Lexus по очереди переехали женщину

Вечером 4 ноября в районе Великой Михайловки Раздельнянского района Одесской области в результате наезда двух автомобилей погибла женщина.

Об этом информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Предварительно правоохранители установили, что водитель Mercedes-Benz, проезжая неподалёку от стелы «Великомихайловская территориальная община», совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте. Вслед за указанным автомобилем двигался автомобиль марки Lexus RX, водитель которого совершил повторный наезд на тело потерпевшей», – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что женщина скончалась на месте ДТП.

В полиции утверждают, что водитель Lexus покинул место происшествия, полицейские разыскали его у знакомых в 20 километрах от места ДТП.

«Мужчина объяснил: «Не понял, что наехал на человека». Обоих водителей проверили на состояние опьянения, они были трезвые. В рамках уголовного производства правоохранители изъяли транспортные средства и назначили ряд экспертиз», – рассказали в ведомстве.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Одесса News информировала о наезде пассажирского поезда 3 ноября 2023 года под Ивановским мостом в Одессе на девушку на велосипеде.

Фото: Раздельнянский райотдел полиции

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