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Свитолина приехала в Одессу навестить бабушку

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Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина приехала в Одессу, чтобы поздравить с Днём рождения свою бабушку.

Об этом теннисистка рассказала в соцсетях.

«Сегодня – прекрасный день для моей любимой бабушки. Я безгранично рада, что могу праздновать это особое событие вместе с нею здесь, в прекрасной Одессе», — написала спортсменка.

Элина также сообщила, что уже получила разрешение от врачей вернуться к тренировкам и через несколько недель начнёт готовиться к новому сезону непосредственно на теннисном корте.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина в августе 2023 года отказалась от участия  в турнире WTA 1000 в Цинциннати (США), чтобы восстановиться после травмы ноги, поэтому некоторое время вынуждена была носить ортез.

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