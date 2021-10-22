Ломаченко – первый в обновлённом рейтинге WBC

Всемирная боксёрская организация (WBC) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг, согласно которому боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко – первый в списке.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что обладатели поясов не хотят боя с нашим боксёром.

«Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) и Девин Хэйни (26-0, 15 KO), которые владеют поясами WBC Franchise и WBC соответственно, не хотят боя с украинцем. Лопес уже долгое время уходит от реванша с Ломой, а Хэйни, который ранее проявлял интерес к бою с «Хай-Теком», после боя с Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO) хочет поединок с Теофимо», — говорится в сообщении.

Известный американский тренер Джеймс Али Башир рассказал, кого считает лучшими бойцами лёгкого веса.

«Лучшие легковесы в мире? Ломаченко и Джервонта Дэвис. Я выберу двух этих бойцов. Да, «Танк» и Ломаченко», — сказал тренер.

Как сообщала Одесса News, экс-чемпион мира по боксу в лёгком весе Василий Ломаченко вылетел в США, где в декабре ему предстоит провести бой с 34-летним боксёром из Ганы Ричардом Комми.