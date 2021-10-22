Прокуратура Грузии рассказала, как Саакашвили попал из Черноморска в Батуми

Прокуратура Грузии подтвердила, что экс-президент страны Михаил Саакашвили нелегально попал в Батуми на пароме из Черноморска.

Об этом сообщает USM со ссылкой на прокуратуру Грузии.

Следствие воссоздало хронологию и маршрут передвижения Саакашвили.

«28 сентября, около 23:00 – из Черноморска в грузинский порт Поти прибыл паром «Вильнюс» компании “Укрферри”. 29 сентября около часа ночи с судна выехал грузовик с молочной продукцией. Фура принадлежит компании IKA TRANS Ltd под британской юрисдикцией, владельцем которой, по данным Youcontrol, является проживающий в Великобритании бизнесмен польского происхождения. После прохождения таможенных процедур, водитель остановил фургон в районе порта Поти и открыл заднюю дверь, из фургона вышел Саакашвили и сел в кабину. Чуть позже Саакашвили пересел из фургона в ожидавший его автомобиль Mercedes», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что экс-президент мог въехать в Грузию нелегалом на пароме, писали грузинские СМИ.

Как сообщала Одесса News, 1 октября Саакашвили задержали и отправили в Руставское пенитенциарное учреждение №12.

Кстати. Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004—2013 годах, после чего покинул страну. В 2015 году был главой Одесской облгосадминистрации. 5 января 2018 года Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил его к трём годам лишения свободы. 28 июня 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к 6 годам лишения свободы за организацию нападения на депутата грузинского парламента Гелашвили.

Саакашвили, который уже более 15 дней голодает в тюрьме, согласился на допуск группы врачей, сформированной по инициативе Министерства юстиции Грузии. Он согласился на то, чтобы его госпитализировали, однако не собирается прекращать голодовку, — сообщает Грузия оnline.

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