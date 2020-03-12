Одесская прокуратура сообщила о подозрении двум матерям, дети которых погибли на пожаре

Прокуроры Котовской местной прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении двум матерям за злостное неисполнение ими обязанностей по уходу за детьми, что повлекло их гибель.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Следствием установлено, что в вечернее время 30 июня прошлого года две женщины вместе со своими малолетними детьми организовали отдых с употреблением спиртных напитков в одном из дворов в селе Окнянского района. Под влиянием алкоголя горе-матери оставили детей ночевать без присмотра в доме, где около 8:00 утра вспыхнул пожар», — говорится в сообщении.

Вследствие злостного невыполнения родительских обязанностей четверо детей 2017, 2018 и 2019 рождения не смогли самостоятельно выбраться из горящего дома и погибли.



В случае доказательства их виновности женщинам грозит до 5 лет лишения свободы.