Прокуратура направила в суд обвинение во взятке одесским кардиохирургом

11 000 долларов США за операцию на сердце хотел бывший заведующий отделением кардиохирургии одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы, взятый с поличным при получении взятки в мае этого года. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в Суворовский районный суд обвинительный акт в отношении бывшего заведующего отделением кардиохирургии одной из коммунальных медицинских учреждений Одессы по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием установлен факт требования и получения кардиохирургом от пациента больницы неправомерные средства за проведение операции на сердце по протезированию восходящего отдела аорты в размере 11 тысяч долл США.

Однако такого рода операции по законодательству Украины должны проводиться бесплатно, а приобретение протезов, клапанов, шунтов и т.д. осуществляться за бюджетные средства.

Сейчас обвиняемый уволен с занимаемой должности. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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