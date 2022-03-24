Как работают больницы в Одессе

Все городские больницы Одессы продолжают работать и оказывать пациентам необходимую медицинскую помощь в условиях стационара.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что ургентная госпитализация и операции проводятся в полном объёме.

«Плановая госпитализация проводится при заполнении коечного фонда терапевтического профиля не более 70%, коечного фонда хирургического профиля – не более 50%», — говорится в сообщении.

Госпитализация пациентов с COVID-19 в настоящее время проводится в городскую клиническую инфекционную больницу. По данным на 24 марта, здесь находятся 53 пациента. Детей с COVID-19 госпитализируют в детскую городскую больницу №3.

Медико-социальная экспертиза взрослому и детскому населению проводится по упрощённой процедуре и заочно.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Ни один городской роддом не прекратил работу. Медики находятся на рабочих местах и трудятся на благо здоровья одесситов.

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