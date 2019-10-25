В Одессе открылось новое приёмное отделение инфекционной больницы

В одесской городской инфекционной больнице открылось новое приёмное отделение. Капитальный ремонт старого и непригодного для функционирования корпуса был начат более полугода назад.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Отремонтированное отделение оборудовано несколькими входами и специальными боксами, чтобы разделить поток пациентов и предотвратить перекрёстное инфицирование больных», — говорится в сообщении.

25 октября в ходе рабочего совещания на территории больницы мэр Одессы Геннадий Труханов ознакомился с ходом реконструкции зданий инфекционной больницы и провёл инспекцию нового приёмного отделения.

Как отмечают медики, уже на следующей неделе врачи займут свои кабинеты и будут принимать пациентов в новых помещениях европейского образца, оборудованных согласно всем действующим нормам.

Геннадий Труханов отметил, что городская инфекционная больница обслуживает и обеспечивает приём не только одесситов, но и пациентов всей Одесской области.

«В обычный свой рабочий день больница принимает более пятидесяти пациентов, за год — порядка двадцати трёх тысяч. Мы ведём поэтапный ремонт зданий инфекционной больницы с 2015 года. Без остановки приёма пациентов», — рассказал мэр Одессы.

Так, в октябре 2015 года был введён в эксплуатацию боксированный корпус для капельных и особо опасных инфекций на 65 коек и хозблок (газовая котельная, прачечная, дезкамера). Сегодня ведутся работы по капитальному ремонту старых зданий недействующих прачечной и пищеблока, на месте которых также появятся современные боксированные корпуса больницы. После ремонта в новые помещения будут переведены детские отделения из Валиховского корпуса, что позволит начать его поэтапный ремонт.

«Циркульный корпус» больницы, который является памятником архитектуры национального значения, будет законсервирован до принятия согласованного с Министерством культуры Украины решения по рациональному его использованию. Тот вид, в котором корпус существует сегодня – большие помещения с высокими потолками – не выдерживает современные нормы приёма инфицированных больных, а статус памятника архитектуры ограничивает возможность его перепланировки.

Фото: «Одесса»