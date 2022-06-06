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Где в Одессе можно провакцинироваться от коронавируса

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Вакцинация от COVID-19 в Одессе продолжается.

На 6 июня в городе сделаны 1 099 038 прививок от COVID-19.

Вакцинацию можно пройти во всех Центрах ПМСП с 9:00 до 15:00 в рабочие дни. График в выходные уточняйте у своего семейного врача или в регистратуре.

В наличии вакцины Comirnaty/Pfizer и CoronaVac.

Адреса вакцинации:

Киевский район:

  • Фонтанская дор., 30/32;
  • Фонтанская дор., 110;
  • ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
  • пер. Ушакова, 9;
  • ул. Шишкина, 48/1;
  • ул. Ефима Геллера, 43;
  • ул. Левитана, 62;
  • ул. Академика Филатова, 7-а.

Малиновский район:

  • ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2;
  • ул. Болгарская, 38;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

  • Обсерваторный пер., 8;
  • ул. Маршала Говорова, 26;
  • ул. Пастера, 56;
  • ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

  • ул. Атамана Чепиги, 54
  • ул. Академика Воробьёва, 5;
  • ул. Героев обороны Одессы, 52;
  • ул. Академика Заболотного, 59/1;
  • ул. Давида Ойстраха, 7.

Центры массовой вакцинации во время военного положения не работают.

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