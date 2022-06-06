Где в Одессе можно провакцинироваться от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 в Одессе продолжается.

На 6 июня в городе сделаны 1 099 038 прививок от COVID-19.

Вакцинацию можно пройти во всех Центрах ПМСП с 9:00 до 15:00 в рабочие дни. График в выходные уточняйте у своего семейного врача или в регистратуре.

В наличии вакцины Comirnaty/Pfizer и CoronaVac.

Адреса вакцинации:

Киевский район:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

ул. Ильфа и Петрова, 63/1;

пер. Ушакова, 9;

ул. Шишкина, 48/1;

ул. Ефима Геллера, 43;

ул. Левитана, 62;

ул. Академика Филатова, 7-а.

Малиновский район:

ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2;

ул. Болгарская, 38;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

ул. Маршала Говорова, 26;

ул. Пастера, 56;

ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

ул. Атамана Чепиги, 54

ул. Академика Воробьёва, 5;

ул. Героев обороны Одессы, 52;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7.

Центры массовой вакцинации во время военного положения не работают.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod