Где в Одессе можно провакцинироваться от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 в Одессе продолжается.
На 6 июня в городе сделаны 1 099 038 прививок от COVID-19.
Вакцинацию можно пройти во всех Центрах ПМСП с 9:00 до 15:00 в рабочие дни. График в выходные уточняйте у своего семейного врача или в регистратуре.
В наличии вакцины Comirnaty/Pfizer и CoronaVac.
Адреса вакцинации:
Киевский район:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
- пер. Ушакова, 9;
- ул. Шишкина, 48/1;
- ул. Ефима Геллера, 43;
- ул. Левитана, 62;
- ул. Академика Филатова, 7-а.
Малиновский район:
- ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2;
- ул. Болгарская, 38;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1.
Приморский район:
- Обсерваторный пер., 8;
- ул. Маршала Говорова, 26;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Торговая, 29/31.
Суворовский район:
- ул. Атамана Чепиги, 54
- ул. Академика Воробьёва, 5;
- ул. Героев обороны Одессы, 52;
- ул. Академика Заболотного, 59/1;
- ул. Давида Ойстраха, 7.
Центры массовой вакцинации во время военного положения не работают.
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