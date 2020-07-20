COVID-19: умерших в мире уже свыше 600 тысяч

На утро 20 июля в мире скончалось от коронавируса и сопутствующих ему заболеваний 608 978 человек.

По данным Worldometer, всего в мире сегодня насчитывается 14 646 707 заболевших коронавирусом. Выздоровело 8 737 835 человек.

В первой тройке по количеству заболевших, по-прежнему, США — 3 898 550, Бразилия — 2 099 896 и Индия — 1 118 107. Украина передвинулась с 35-го места в этом списке стран на 36-е.

Наибольшее количество умерших в США (143 289), Бразилии (79 533) и Великобритании (45 300).

Как сообщала Одесса News, главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс прогнозирует, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в течение нескольких ближайших лет.