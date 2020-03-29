От Covid-19 в мире умерли 30 тысяч человек, в их числе испанская принцесса и звезда кино

Число подтверждённых случаев коронавируса в мире по состоянию на 9 утра 29 марта составило свыше 660 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Общее количество инфицированных коронавирусрм в мире составляет 664 103 человека.

Количество смертей составило 30 883 (плюс за сутки 3 513), а тех, кто выздоровел — 142 361 человек.

Сейчас среди стран по количеству подтверждённых случаев лидирует США (123750), затем — Италия (92 472) и Китай (81 439).

По количеству летальных исходов больше всех в Италии (10 023), затем идут Испания (5 982), Китай (3 300) и Иран (2 517). За ними идёт Франция — 2 314 умерших.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что без агрессивных действий со стороны правительств всех стран в мире от коронавируса могут умереть миллионы людей.

Об этом ВОЗ сообщает в Twitter.

«Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые — 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. На четвёртые — только 2 дня. Без агрессивных действий властей во всех странах могут умереть миллионы людей «, — заявил руководитель ВОЗ.

В Париже от коронавируса умерла испанская принцесса, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза, сообщает Daily Mail. Мария Тереза ​​родилась в Париже 28 июля 1933 в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон. Семья Пармских Бурбонов — младшая ветвь испанской королевской семьи.

Американский актёр, глава театрального сообщества Нью-Йорка Марк Блум, известный по фильмам «Отчаянно ищу Сьюзен» и «Крокодил Данди», скончался в возрасте 69 лет от болезни, вызванной новым коронавирусом, CNN со ссылкой на заявление Гильдии киноактёров. Одесса News сообщала о смерти от коронавируса других знаменитостей -джазового исполнителя из Камеруна Ману Дибанго, скончавшегося в парижской больнице, итальянской актрисы классического кино Лючия Бозе, умершей в Испании, знаменитого американского драматурга Терренса Макнелли. У американского актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон завершился коронавирусный карантин, и они вернулись из Австралии в США, сообщает The Daily Mail . Они начали лечение 11 марта в Австралии, где Хэнкс снимался в фильме про Элвиса Пресли.

Как сообщала Одесса News, по последним данным Центра общественного здоровья, в Украине подтверждено 356 случаев Covid-19, в том числе 8 в одесском регионе.

