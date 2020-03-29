В Одессе 8 заболевших Covid-19, в Украине — 356 случаев, 9 — летальных

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) и областных лабораторных центров в Украине подтверждено 356 случаев Covid-19, в том числе 8 в одесском регионе.

Об этом в Facebook информирует Центр общественного здоровья.

«В течение суток получены 47 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Как отмечается, всего в Украине зафиксировано девять летальных случаев от Covid-19. Пятеро людей уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По данным только вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ, исследовано более 1200 образцов. Кроме того, образцы исследуют и областные лабораторные центры.

«В Украине анализируют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц», — подчёркивают в ЦОЗ.

Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил ещё два положительных результата исследования на COVID-19. Заболевшие — две женщины, о чём сообщает глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

По его словам, диагноз подтверждён у жительниц Одессы: женщина 1988 года рождения недавно вернулась из Турции, сейчас она на лечении в городской клинической инфекционной больнице, где получает симптоматическое лечение. «Состояние здоровья удовлетворительное», — сообщает Куцый.

Вторая женщина 1952 года рождения за пределы Одессы не выезжала. У неё диагностировано двухстороннюю пневмонию. При госпитализации состояние больной было неудовлетворительным. Её перевели в отделение реанимации.

Таким образом, состоянием на 8 утра 29 марта в Одесской области лабораторно подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщала Одесса News, 27 марта в Одессу поступили 10 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса COVID-19 производства Великобритании.