Учёные доказали, что строгий карантин ведёт к расстройству психики

Международная группа учёных показала, что слишком строгие карантинные меры вредят психическому здоровью.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment.

Отмечается, что учёные из Баскского технологического центра AZTI (Испания), университетов короля Абдулазиза (Саудовская Аравия) и Эксетера (Великобритания), Норвежского института исследования природы, Норвежского университета естественных наук (Норвегия) и Центра когнитивных наук (Австрия) провели онлайн-опрос 6 769 человек из 77 стран.

При этом учёные обнаружили, что те, чьи дома имели выход в личный сад или хотя бы на балкон, откуда открывался вид на природный ландшафт, смогли сохранить более позитивный настрой во время самоизоляции.

Поэтому исследователи призывают к тому, чтобы при введении мер самоизоляции учитывалась возможность выхода из дома для прогулок на открытом воздухе.

Исследование проходило во время первой волны коронавирусного заболевания в Европе, с марта по май 2020 года. Но основное внимание исследователи уделили ответам 5 218 человек из девяти стран, которые демонстрировали симптомы депрессии и беспокойства.

Учёные заявляют, что нужны более широкие данные о выборке, куда вошло бы большее количество женщин, молодых и пожилых людей, которые наиболее сильно подвержены депрессивным симптомам. Также необходимо выяснить, исчезли ли эти проявления у тех, кто столкнулся с жёсткими карантинными мерами, или сохранились по сей день.

По данным Worldometer, на 10 утра 18 декабря обнаружены 75 345 762 случая COVID-19, в том числе, 1 669 685 — летальных, выздоровели 52 905 180 человек. Наибольшее количество заболевших — в США, Индии и Бразилии. Украина занимает 17-е место в мире.

Как сообщала Одесса News, учёные исследуют связь между проблемами с эрекцией у мужчин и коронавирусом.