Учёные уточняют, есть ли связь между коронавирусом и проблемами с эрекцией

Учёные исследуют связь между проблемами с эрекцией у мужчин и коронавирусом.

Об этом пишет DW.

«Внимание мира сейчас приковано к вакцине против коронавируса и её побочным эффектам. Однако, специалисты в Италии и в США сейчас бьют тревогу по другому поводу, а именно — возможной эректильной дисфункции как одного из долгосрочных последствий COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американский врач Дэна Грейсон в эфире телеканала NBCLX заявила, что существует всё больше причин считать, что вызванная новым вирусом болезнь действительно может вызвать долгосрочные проблемы с потенцией.

Исследование, проведённое в Италии, указывает на то, что эректильная дисфункция у мужчин может быть как фактором риска, так и возможным следствием болезни. Автор исследования, профессор эндокринологии и медицинской сексологии в университете Тор Вергата в Риме Эманнуэле Джанини заявил, что мужчины, в прошлом уже сталкивавшиеся с проблемами с потенцией, могут быть более склонными к развитию пневмонии вследствие COVID-19.

Итальянский учёный подчёркивает, что «эректильная дисфункция является маркером риска развития пневмонии от коронавируса. Однако она необязательно увеличивает риск заражения этой инфекцией. Нужны дополнительные исследования».

Эректильную дисфункцию вызывает нарушение притока крови к половому органу. Причины могут быть сложные и разнообразные, как физиологические, так и психологические. Проблемы с сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной системами могут вызвать эректальную дисфункцию и влиять на потенцию, говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, учёные из Университета «Англия Раскин» (ARU) установили, что одним из значимых симптомов раннего COVID-19 являются воспалённые глаза.