В ВОЗ рассказали, что таки помогает в профилактике и лечении COVID-19

ВОЗ координирует усилия по разработке и оценке препаратов для лечения COVID-19. Но пока нет рекомендаций по употреблению витаминов D и C и цинка здоровым людям с целью профилактики COVID-19 или для лечения коронавируса.

Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщил председатель офиса ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

Глава офиса ВОЗ в Украине отметил, что витамины D и C и цинк имеют решающее значение для хорошего функционирования иммунной системы и играют жизненно важную роль в укреплении здоровья и здоровом питании.

«Где только возможно, потребление микроэлементов должно поступать из устойчивого и разнообразного питания, учитывая фрукты, овощи и продукты животного происхождения. Витамин D может производиться в коже под воздействием солнечного света или поступать через пищу из природных источников (например, жирной рыбы, такой как лосось, тунец и скумбрия, рыбий жир, говяжья печень, сыр и желтки), либо через обогащённые витамином D продукты или добавки, содержащие витамин D», — отметил Хабихт.



Если же показатель витамина D у человека граничный или когда продукты с витамином D не употребляются, а влияние солнечного света ограничено, «рекомендуется употреблять витамин D в дозах 200-600 МЕ (международных единиц) в зависимости от возраста, или в соответствии с национальными рекомендациями.

Вредные последствия от чрезмерного употребления витамина D — гиперкальциурия и гиперкальциемия — не возникают при рекомендуемых уровнях потребления, добавил глава ВОЗ.

«Впрочем, добавил Хабихт, чтобы оставаться здоровыми, следует употреблять здоровую пищу, поддерживать физическую активность и выполнять общие рекомендации по физическому дистанцированию, ношение маски, использование дезинфектора и пребывание дома при плохом самочувствии».

Кстати, по данным Worldometer в мире по данным на 16.00 31 декабря выявлено 83 210 968 случаев заболевания COVID-19, в частности 1 815 332 летальных, выздоровели 59 022 361 человек.

Как сообщала Одесса News, коронавирус достиг Антарктиды.