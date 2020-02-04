В Одессе на прошедшей неделе родились 200 детишек

На прошлой неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 200 новорожденных, в числе которых четыре пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Количественное превосходство на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками – на свет появились 103 малыша. Также за неделю увидели свет 97 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Лидерство по числу родившихся детей на прошедшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где появились на свет 67 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, неделей раньше в Одессе появились на свет 205 новорожденных.