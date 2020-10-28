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Названы страны Евросоюза с самым высоким риском заболеть COVID-19

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Бельгия является страной с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусной болезнью в Евросоюзе. В стране зафиксировано более 1 390 случаев заражения на 100 тысяч населения в течение последних двух недель.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По данным организации, на втором месте оказалась Чехия. За 14 дней показатель инфицированных в этой стране составил почти 1 380 случаев на 100 тысяч населения.

На третьем — Люксембург со 760 случаями. Замыкают пятёрку стран Словения (732) и Нидерланды (694).

В то же время Чехия является страной с самым высоким уровнем смертности от коронавируса — 12,3 случая на сто тысяч населения. Бельгия занимает здесь второе место с 5,8 случая.

по данным Worldometer, на утро 28 октября в мире зарегистрировано 44 252 677 (+462 134 за сутки) случаев заражения коронавирусом, в том числе, 1 171 479 (+6 870) летальных, выздоровели 32 447 505 человек. (+264 768).

Наибольшее количество коронавирусных больных в США, Индии и Бразилии. Украина в этом списке на 22-м месте.

 Одесса News назвала страны, куда, по данным Министерства здравоохранения, могут поехать украинцы.

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