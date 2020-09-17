За последние сутки в Одессе 100 новых случаев COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 17 сентября в Одессе зарегистрированы 4 380 случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки в городе зарегистрированы 100 новых случаев заболевания.

По данным на 17 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 200 пациентов с COVID-19. Из них 158 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 42 пациента — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 30 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы девять новых случаев COVID-19 у детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 29 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 1 679 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 635 одесситов.

Кроме инфекционной больницы, пациентов также принимает городская больница №5 на Лидерсовском бульваре, в которой в августе было развёрнуто обсервационное отделение на 60 коек для оказания медицинской помощи пациентам с пневмонией с подозрением на COVID-19.

За период с 13 по 28 августа в отделение было госпитализировано 283 пациента, которые в дальнейшем по результатам обследования на COVID-19 были переведены либо в городскую инфекционную больницу, либо при отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 в профильные отделения других больниц для дальнейшего лечения пневмонии.

С 28 августа данные отделения перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с острой коронавирусной болезнью и подозрением на COVID-19 — развёрнуты 90 коек и 6 реанимационных, организовано четыре бригады. В составе каждой бригады работают три врача, в том числе анестезиолог, а также 9 медицинских сестёр и 9 младших медсестёр.

За период с 28 августа по 15 сентября в отделение было госпитализировано 640 пациентов. Ежедневно в отделение поступают 20-25 человек.



Как сообщала Одесса News, в Одесской области за истекшие сутки заболели 325 человек, 1 умер.