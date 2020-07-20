Известный бизнесмен усомнился в правдивости тестов на COVID, проводимых в Одессе

Известный одесский бизнесмен Андрей Ставницер подверг сомнению качество проводимых в Украине тестирований на коронавирус.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Украина, у нас проблема. Привычная уже беда, чёртов COVID, всё время подбрасывает свежие неприятности. Сейчас вот, похоже, случилось падение качества официальных тестов на коронавирус. И, не хочется об этом говорить вслух, но похоже ещё какое-то шаманство в больницах», — пишет Ставницер.

По его мнению, результаты тестирования в одесских государственных лабораториях не подтверждаются повторным анализом в частных клиниках.

«За неделю 5 моим знакомым из государственных лабораторий пришли положительные результаты пцр-исследований. Все пять результатов были потом опровергнуты повторными анализами в частных клиниках. ПЦР — такой продвинутый метод поиска генетического кода вируса, что производители тестов заявляют почти 100% достоверности. Хотя в реальной жизни она падает до 70-90%, есть важный нюанс. Большую часть ошибок составляют ложнонегативные результаты. Неправильно взяли мазок, долго хранили пробу, вирусный материал разрушился или система настроена плохо — не нашли болячку, понятно. Ложные положительные результаты ПЦР случаются гораздо реже. Американцы говорят о 2% тестов. Почти всегда причиной становится заражение проб. Если процедуры нарушены, вирус из мазков больных утекает в лабораторию, где может попасть на оборудование или в пробы здоровых людей», — размышляет Андрей Ставницер.

Сомневаясь в качестве государственных тестирований, бизнесмен задаёт вопрос Минздраву Украины: «А что у нас с лабораториями? Как часто они проверяются?».

Также Андрей Ставницер даёт советы и нам, одесситам: « А вы, люди, если получили положительный тест, то перепроверьте. Две недели лета здоровому просидеть на изоляции — не трагедия, но будет обидно».

По официальной статистике, на утро 20 июля в Одесской области лабораторно подтверждено 2 573 случая заболевания коронавирусом (+41 за прошедшие сутки).

За сутки также в Одесской области умерло двое (всего 37 с начала пандемии).

По данным мониторинга, за сутки в Одесской области выздоровело 2 человека.

Как сообщала Одесса News, в Украине на 20 июля лабораторно подтверждены 59 493 случая COVID-19, за сутки — 651.