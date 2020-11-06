Немецкие учёные определили риски заражения COVID-19 на массовых мероприятиях

Немецкие учёные из Университетской клиники Галле и Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера пригласили 1,2 тысячи человек на концерт, чтобы изучить, как массовые мероприятия влияют на распространение инфекции.

Результаты эксперимента обнародованы на портале препринтов medRxiv.org., сообщает Укринформ.

«Мероприятия с рассадкой в помещении, если они проводятся с соблюдением гигиенических мер и при соответствующей вентиляции, мало влияют на распространение инфекции. <…> Однако некоторые наблюдения показывают, что тип события определяет его роль в эпидемии: например, риск вспышки в случае религиозных мероприятий выше по сравнению со спортивными мероприятиями или концертами», — пишут учёные.

Авторы исследования заполнили часть стадиона в городе Лейпциг добровольцами. Каждый из них заранее прошёл тест на коронавирус (к участию допускались только получившие отрицательный результат) и должен был носить маску. Помимо этого, испытуемых снабдили специальными устройствами, позволявшими записывать передвижения и тем самым отслеживать пути аэрозолей — мелких частиц из органов дыхания, которые могут нести вирус.

Чтобы увидеть, чего касались добровольцы, все поверхности обработали флуоресцентными дезинфицирующими средствами. Для создания максимально реалистичного поведения публики на подобных мероприятиях на «концерте» выступил поп-певец Тим Бенджко. Кроме того, исследователи разработали компьютерную модель внутренней арены, показали, как распределяются аэрозоли по помещению, и рассмотрели, как на распространение вируса в таких случаях влияют ношение масок, масштаб мероприятия, системы вентиляции и исходные уровни заболеваемости, цитирует ресурс Naked Science.



«Мы рассмотрели три различных сценария: 1) без ограничений (обстановка до пандемии), 2) с умеренными ограничениями (рассадка в шахматном порядке, вдвое больше входов), 3) со строгими ограничениями (попарная рассадка с дистанцией в полтора метра от соседей, в четыре раза больше входов). Каждый сценарий подразумевал вход на мероприятие (60 минут), первую половину (20-54 минут), перерыв (20 минут), вторую половину (20-45 минут) и выход (15 минут). <…> Больше всего контактов происходило на входе и в перерыве, но лишь некоторые из них продолжались более 15 минут. А меры, предпринятые во втором и третьем сценариях, привели к значительному сокращению их числа. Почти все контакты во время самого представления длились дольше 15 минут», — рассказали исследователи, подчеркнув, что передача вируса зависит от того, как часто посетители мероприятий контактируют друг с другом и носят ли они маски.

По их словам, в случае 50 заразившихся на 100 тысяч населения в неделю в среднем от 10 до 40 инфицированных будут посещать какое-либо массовое мероприятие. Если за базовое репродуктивное число брать три (среднее число здоровых людей, которых заражает один носитель вируса), риск передачи в течение 15-минутного контакта во время подобных концертов составляет около 7%. Если представить, что за месяц как минимум 100 тысяч человек будут посещать концерты, то общее число случаев заражения увеличится следующим образом: 2,3%, 1,1% и 0,4% для первого, второго и третьего сценариев соответственно.

По данным Worldometer на утро 6 ноября в Германии насчитывается 619 116 случаев заболевания, из них — 11 190 летальных.

Лидерами по количеству заболевших по-прежнему являются являются США, Индия и Бразилия. Украина сегодня замыкает первую 20-ку из 216 стран.

Всего в мире на сегодняшний день зарегистрировано 49 056 664 случая заражения коронавирусом (+617 720 за сутки), в том числе 1 239 991 летальный (+8 965), выздоровели 35 001 624 (+327 105).

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